Венгер: «Перші два тижні мундіалю завжди найпрекрасніші. Тут збирається весь світ»
Французький фахівець детально пояснив підтримку розширення ЧС
31 хвилину тому
Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер висловився щодо рішення розширити чемпіонат світу до 48 збірних. Як повідомляють світові ЗМІ, свою позицію французький фахівець озвучив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Виступати за свою збірну – це щось особливе. З одного боку, ти представляєш гордість своєї країни, але з іншого – відчуваєш величезний тиск: страх програти, розчарувати, не виправдати очікування.
Потрібна колосальна психологічна сила, щоб узяти на себе відповідальність за цілу націю. Великим збірним потрібні гравці, здатні витримувати такий тиск і водночас уособлювати нове покоління.
Тривалий час чемпіонат світу був турніром, орієнтованим насамперед на Європу та Південну Америку. Його потрібно було відкрити для більшої кількості країн, особливо з Африки та Азії. Футбол став глобальним – куди б люди не пішли, вони всюди говорять про футбол. Якщо дивитися в майбутнє, то через сто років кожна країна повинна мати шанс хоча б мріяти про перемогу на чемпіонаті світу. Перехід від 32 до 48 команд став важливим кроком у цьому напрямку.
Перші два тижні мундіалю завжди найпрекрасніші. Тут збирається весь світ, кожен пишається тим, що представляє свою країну, і водночас з’являється відчуття єдності. Це справжнє колективне свято.
Чемпіонат світу з 104 матчами та довшим турнірним шляхом стане серйозним випробуванням для ментальної складової. Перемога вимагатиме ґрунтовної психологічної підготовки. Тренерам і персоналу доведеться зберігати згуртованість та мотивацію команди протягом багатьох тижнів. У плей-оф серії пенальті стануть майже неминучими, і тут психологічний фактор знову матиме вирішальне значення.
Поділитись