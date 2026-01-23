Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер висловився щодо рішення розширити чемпіонат світу до 48 збірних. Як повідомляють світові ЗМІ, свою позицію французький фахівець озвучив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Виступати за свою збірну – це щось особливе. З одного боку, ти представляєш гордість своєї країни, але з іншого – відчуваєш величезний тиск: страх програти, розчарувати, не виправдати очікування.

Потрібна колосальна психологічна сила, щоб узяти на себе відповідальність за цілу націю. Великим збірним потрібні гравці, здатні витримувати такий тиск і водночас уособлювати нове покоління.

Тривалий час чемпіонат світу був турніром, орієнтованим насамперед на Європу та Південну Америку. Його потрібно було відкрити для більшої кількості країн, особливо з Африки та Азії. Футбол став глобальним – куди б люди не пішли, вони всюди говорять про футбол. Якщо дивитися в майбутнє, то через сто років кожна країна повинна мати шанс хоча б мріяти про перемогу на чемпіонаті світу. Перехід від 32 до 48 команд став важливим кроком у цьому напрямку.

Перші два тижні мундіалю завжди найпрекрасніші. Тут збирається весь світ, кожен пишається тим, що представляє свою країну, і водночас з’являється відчуття єдності. Це справжнє колективне свято.

Чемпіонат світу з 104 матчами та довшим турнірним шляхом стане серйозним випробуванням для ментальної складової. Перемога вимагатиме ґрунтовної психологічної підготовки. Тренерам і персоналу доведеться зберігати згуртованість та мотивацію команди протягом багатьох тижнів. У плей-оф серії пенальті стануть майже неминучими, і тут психологічний фактор знову матиме вирішальне значення.