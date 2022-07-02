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Вербич: «Україна дуже багато мені дала, хотів відплатити їй»

Словенський легіонер пояснив рішення повернутися до «Динамо», незважаючи на війну
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:33
Вербич: «Україна дуже багато мені дала, хотів відплатити їй»
Беньямін Вербич / Фото - ФК Динамо Київ

Вінгер «Динамо» Беньямін Вербич пояснив своє рішення повернутися до столичного клубу, незважаючи на війну в Україні.

Я дуже сумував за хлопцями, за «Динамо». Радий був повернутися, побачити всіх майже через півроку. Усі пам'ятають, як ми розсталися, і тому було ще емоційніше, коли зустрілися. Радий знову працювати з ними, з нетерпінням чекаю на матчі. Я був радий бачити всіх, сподіваюся, вони теж були раді мені. Добре, коли ти почуваєшся, як удома.

Звісно, ​​перший місяць був важким. Особливо коли був матч «Легія» – «Динамо», я побачив усіх пацанів і знав, як вони страждають, бо багато їх близьких у небезпеці. Було незвично грати за іншу команду. У думках я завжди був з «Динамо». Я радий повернутись сюди.

Момент з Бойком після гри з «Легією»? Було важко на душі, звучала гарна пісня після гри, і я тоді подумав, що, можливо, востаннє зіграв за «Динамо». Але все склалося інакше, я повернувся до «Динамо», Україна дуже багато дала мені, і я хотів відплатити їй. Тому я намагатимусь допомогти «Динамо» вийти до Ліги чемпіонів.

Ми говорили з Луческу, навіть коли я закінчував сезон у «Легії». Говорили про те, коли розпочнуться збори. Мені комфортно працювати під його керівництвом, адже я знаю його тренерську майстерність. Як і кожен гравець.

Українці, тримайтеся, ми з вами. Ми, як зможемо, допоможемо вам перемогами на футбольному полі. Ми на полі виграємо, а ви там.

Нагадаємо, крім Вербича, до «Динамо» повернувся ще один легіонер.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Беньямін Вербич

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