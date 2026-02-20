Сергій Разумовський

Рівненський Верес у своїх соцмережах оголосив про створення команди U-21 — відповідна новина з’явилася на офіційному сайті клубу. Нова молодіжна команда розпочне роботу вже з наступного сезону, а рішення про її запуск члени наглядової ради підтримали одноголосно. У клубі уточнюють, що підготовчий процес уже стартував: червоно-чорні ведуть переговори з кандидатами, які можуть увійти до тренерського штабу майбутньої команди.

Спортивний директор Вереса Юрій Габовда пояснив, що клуб був серед ініціаторів створення молодіжного чемпіонату, а поява складу U-21 має стати логічним продовженням цієї ідеї. За його словами, команда виконуватиме одразу кілька важливих функцій.

По-перше, це буде проміжна платформа для перспективних футболістів, які вже переросли рівень U-19, але поки не готові стабільно конкурувати за місце в основному складі. По-друге, U-21 допоможе забезпечити додаткову ігрову практику гравцям першої команди, які отримують недостатньо хвилин у матчах УПЛ — щоб вони залишалися в тонусі та мали можливість набирати форму через регулярну гру.

Габовда також наголосив, що клуб уже розпочав формування тренерського штабу і шукає спеціаліста, який очолить нову команду. Ключова вимога — майбутній тренер має повністю поділяти клубну філософію та працювати в єдиній системі підготовки гравців, щоб перехід молоді до першої команди відбувався максимально органічно.

Окремо у повідомленні підкреслюється, що Верес не відмовляється від уже існуючої структури: команда U-19 продовжить функціонувати. А поява складу U-21 лише розширить вертикаль розвитку та підсилить роботу з молодими футболістами.

Нагадаємо, відродження чемпіонату U-21 було ініціативою головного тренера збірної України Сергія Реброва.