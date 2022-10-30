Вернер: «Зараз нам можна навіть не перемагати «Шахтар»
Вернер: «Ми впевнено себе почуваємо перед матчем з «Шахтарем»
«Гірники» зіграють з «Лейпцигом» 2 листопада
30 жовтня 14:47
Форвард «Лейпцига» Тімо Вернер поділився очікуваннями від матчу з «Шахтарем» в Лізі чемпіонів в 6 турі. Його цитує Bild.
«Ми відчуваємо себе впевнено перед останньою грою.
Після першого матчу з «Шахтарем» (1:4) ми зрозуміли, що може статися, якщо ми не включаємо в гру.
Недавні наші перемоги в турнірі повинні дати нам кураж, щоб виграти заключний матч».
Матч «Шахтар» – «Лейпциг» відбудеться 2 листопада, в середу. Початок – о 19:45.
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