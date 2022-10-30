Вернер: «Ми впевнено себе почуваємо перед матчем з «Шахтарем»

Форвард «Лейпцига» Тімо Вернер поділився очікуваннями від матчу з «Шахтарем» в Лізі чемпіонів в 6 турі. Його цитує Bild.

Після першого матчу з «Шахтарем» (1:4) ми зрозуміли, що може статися, якщо ми не включаємо в гру.

Недавні наші перемоги в турнірі повинні дати нам кураж, щоб виграти заключний матч».