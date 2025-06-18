Павло Василенко

Німецький нападник Тімо Вернер зараз, можливо, переживає найважчий період своєї футбольної кар'єри, але коли справа стосується його особистого життя – то у нього все чудово.

Вернер та його дружина Паула організували розкішне весілля на Балеарських островах, а точніше на прекрасній Майорці, яка, за оцінками, коштувала майже 200 000 євро.

Після того, як минулого року вони провели свою весільну церемонію, пара вирішила організувати велике весілля. Місцем проведення стала фортеця La Fortalesa d'Albercuix, розташована на півострові неподалік Порт-де-Полленса, в решті одного з найрозкішніших і найдорожчих маєтків на островах. Цей комплекс, також відомий як улюблене місце для супербагатих людей, також використовувався для відзначеного нагородами серіалу ВВС «Нічний менеджер».

За даними Diario de Mallorca, чотириденне святкування у фортеці коштувало приблизно 193 600 євро.

Гості були близькими друзями та колегами зі спорту, включаючи футболістів з його колишнього клубу Лейпциг – Кевіна Кампля та Девіда Раума, а також відомого агента з нерухомості Марсело Ремуса. Святкування тривало до пізньої ночі, а діджей та струнний квартет створювали атмосферу.

З іншого боку, футбольна кар'єра Вернера перебуває на переломному етапі. Після невдалої оренди в Тоттенгемі він повернувся до Лейпцигу, але, як очікується, буде проданий цього літа. Проте проблемою для потенційних покупців є його висока зарплата, яка, як повідомляється, становить близько 11 мільйонів євро на рік, що є неприйнятним для багатьох. Його ринкова вартість оцінюється приблизно в чотири мільйони євро, але конкретних пропозицій поки що немає.

І хоча спортивне майбутнє Вернера залишається невизначеним, він показав, що в особистому житті не скупиться на гучні святкування.