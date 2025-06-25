Сергій Стаднюк

Відомий український тренер Юрій Вернидуб, який після завершення минулого сезону залишив Кривбас отримав пропозиції продовжити кар'єру за кордоном. Про це повідомляє BorodAbata.

За інформацією джерела, 59-річному фахівцеві надійшли запрошення від клубів із Казахстану та Азербайджану. Конкретні назви поки не розкриваються.

Однак зазначається, що наразі про можливий контракт говорити зарано. Причина у загальній мобілізацію в Україні: чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишати країну. Вільно перетинати кордони Вернидуб зможе лише з січня наступного року, коли йому виповниться 60 років.

Нагадаємо, Вернидуб після повномасштабного вторгнення армії рф в Україну вже служив у ЗСУ. Фахівець залишив роботу в молдовському Шерифі та приєднався до артилерійського підрозділу.

Влітку 2022 року за дозволом тогочасного головнокомандувача Валерія Залужного очолив Кривбас. Відомо також, як відреагували побратими Вернидуба на повернення до цивільної роботи.