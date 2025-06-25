Вернидуб може втратити шанс очолити закордонний клуб через мобілізацію
Фахівцю лише у січні-2026 виповниться 60 років
23 хвилини тому
Відомий український тренер Юрій Вернидуб, який після завершення минулого сезону залишив Кривбас отримав пропозиції продовжити кар'єру за кордоном. Про це повідомляє BorodAbata.
За інформацією джерела, 59-річному фахівцеві надійшли запрошення від клубів із Казахстану та Азербайджану. Конкретні назви поки не розкриваються.
Однак зазначається, що наразі про можливий контракт говорити зарано. Причина у загальній мобілізацію в Україні: чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишати країну. Вільно перетинати кордони Вернидуб зможе лише з січня наступного року, коли йому виповниться 60 років.
Нагадаємо, Вернидуб після повномасштабного вторгнення армії рф в Україну вже служив у ЗСУ. Фахівець залишив роботу в молдовському Шерифі та приєднався до артилерійського підрозділу.
Влітку 2022 року за дозволом тогочасного головнокомандувача Валерія Залужного очолив Кривбас. Відомо також, як відреагували побратими Вернидуба на повернення до цивільної роботи.
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