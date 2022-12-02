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Вернидуб обіграв Григорчука. «Кривбас» здобув чергову перемогу

«Чорноморець» у меншості не зумів відігратися
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 грудня 15:44
Вернидуб обіграв Григорчука. «Кривбас» здобув чергову перемогу
Фото - ФК Кривбас

У перенесеному матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги «Кривбас» на виїзді здолав «Чорноморець».

Долю зустрічі вирішив єдиний гол «у роздягальню». В компенсований до першого тайму час забив Стецьков.

Після перерви одесити перехопили ініціативу. Але надії відігратися зіпсувало вилучення Джеймса під кінець гри.

«Кривбас» набрав уже 18 очок і піднявся до верхньої вісімки. «Чорноморець» із 10 пунктами залишається в зоні вильоту.

УПЛ, 7 тур

«Чорноморець» – «Кривбас» 0:1

Гол: Стецьков, 45+1

«Чорноморець»: Непогодов, Єрмаков, Джеймс, Путря, Білий (Гладкий, 78), Петько (Бобко, 78), Політило, Брагару, Юсов (Кузик, 67), Наумець (Бадібанга, 46), Войтіховський (Кубемба, 46).

«Кривбас»: Сарнавський, Якімець, Стецьков, Вернидуб, Понєдєльнік, Капіч, Хомченовський, Татарков (Рябов, 77), Волошин (Устименко, 87), Микитишин (Задерака, 46), Дебелко.

Попередження: Волошин

Вилучення: Джеймс

Сергій Стаднюк
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Чорноморець Кривбас

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