Вернидуб обіграв Григорчука. «Кривбас» здобув чергову перемогу
У перенесеному матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги «Кривбас» на виїзді здолав «Чорноморець».
Долю зустрічі вирішив єдиний гол «у роздягальню». В компенсований до першого тайму час забив Стецьков.
Після перерви одесити перехопили ініціативу. Але надії відігратися зіпсувало вилучення Джеймса під кінець гри.
«Кривбас» набрав уже 18 очок і піднявся до верхньої вісімки. «Чорноморець» із 10 пунктами залишається в зоні вильоту.
УПЛ, 7 тур
«Чорноморець» – «Кривбас» 0:1
Гол: Стецьков, 45+1
«Чорноморець»: Непогодов, Єрмаков, Джеймс, Путря, Білий (Гладкий, 78), Петько (Бобко, 78), Політило, Брагару, Юсов (Кузик, 67), Наумець (Бадібанга, 46), Войтіховський (Кубемба, 46).
«Кривбас»: Сарнавський, Якімець, Стецьков, Вернидуб, Понєдєльнік, Капіч, Хомченовський, Татарков (Рябов, 77), Волошин (Устименко, 87), Микитишин (Задерака, 46), Дебелко.
Попередження: Волошин
Вилучення: Джеймс
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