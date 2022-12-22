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Вернидуб: «Суддівство в УПЛ залишилося на тому ж рівні, що і три роки тому»

Тренер Кривбасу вважає, що арбітри часто помиляються
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 грудня 12:19
Вернидуб: «Суддівство в УПЛ залишилося на тому ж рівні, що і три роки тому»

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб висловився про суддівство в УПЛ. Його цитує прес-служба криворізького клубу.

– Ви говорили, що рівень українського футболу залишає бажати кращого. Що в першу чергу вас неприємно дивує?

– Я говорив про суддівство. Я не був в країні три роки, а воно не змінилося, залишилося на тому ж рівні. До арбітрам дуже багато неприємних питань, і я не боюся говорити про це.

Що стосується рівня змагань, то хочу сказати наступне. Це перший чемпіонат, що проходить в країні, на території якої триває війна. Головне, що він проходить, і це не може не піднімати настрій

Раніше Вернидуб пояснив, чому Кривбасу складно показувати хорошу гру в УПЛ. Команда йде на 8 місці в турнірній таблиці.

Петро Приходько
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Кривбас Юрій Вернидуб

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