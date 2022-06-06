Вернидуб змінить Бабича в «Кривбасі»

Український фахівець зараз воює в складі ЗСУ

Юрій Вернидуб

Головний тренер тираспольського «Шерифа» Юрій Вернідуб незабаром буде призначений в криворізький «Кривбас». Про це повідомив ведучий YouTube-каналу ТаТоТаке Михайло Співаковський.

На посаді головного тренера «Кривбасу» Вернидуб змінить Олександра Бабича.

«Олександр Бабич залишає «Кривбас». Це ініціатива президента клубу. До Бабича немає глобальних претензій. Просто чуйка, інтуїція, шосте чуття. Розглядаються кілька кандидатур. Серед них не на останньому місці Юрій Вернидуб. Він підтвердив, що є зацікавленість. На питання про «Шериф» він відповів: «Як я можу зараз залишити Україну?»

Зазначимо, що після призначення в «Шериф» Вернидуб вперше вивів клуб в груповий етап Ліги чемпіонів, де зайняв третє місце в групі. Потім «Шериф» в 1/16 фіналу поступився «Брагі», а Вернидуб повернувся в Україну і вступив в ЗСУ.