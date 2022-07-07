Ветеран «Бетису» продовжив контракт ще на рік, але завершить кар'єру в 41 рік

Відомий півзахисник захотів пограти ще сезон

Хоакін Санчес / Фото - Getty Images

Півзахисник Хоакін продовжив контракт з «Бетисом». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода розрахована ще на один сезон. Після нього хавбек пообіцяв завершити кар'єру.

На той момент Хоакіну вже виповниться 41 рік. У 40-річому віці він провів 1207 хвилин за сезон, відзначившись 2 голами і 4 асистами.

«Бетис» завершив чемпіонат Іспанії у зоні Ліги Європи.