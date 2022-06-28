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Ветеран УПЛ: «Дуже велика невідомість щодо наступного сезону»

Бартуловіч прокоментував ситуацію в українському футболі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:10
Ветеран УПЛ: «Дуже велика невідомість щодо наступного сезону»

Ветеран «Інгульца» Младен Бартуловіч висловився про складнощі проведення наступного сезону УПЛ в умовах війни.

— Які у тебе очікування від нового сезону?

— Важко сказати, які очікування від нового сезону. Поки що дуже велика невідомість. Незрозуміло, в якому стані футболісти і клуби. Незрозуміло, як все буде відбуватися. Тому дуже велика невідомість. Сподіваємося, що все буде добре, що зможемо провести чемпіонат і повернутися до своєї улюбленої справи – грі в футбол.

— Як думаєш, матчі УПЛ будуть в Україні?

— Думаю, що так. Думаю, матчі УПЛ будуть проводитися в Україні, виходячи з тієї інформації, яку я дізнаюся із ЗМІ, з преси.

— До речі, «Інгулец» вже зібрався на тренувальній базі і провів перше заняття в рамках підготовки до нового сезону.

— Так, почали працювати командою. Зібралися на базі, почався перший збір. Знаю, що і багато інших команд почали свою підготовку до нового сезону, потихеньку готуючись до чемпіонату. Кривбас, Олександрія, Динамо, Шахтар, інші команди почали потихеньку готоваться.


Попередньо відомо, що новий сезон УПЛ почнеться в серпні.

Джерело: Динамоманія Петро Приходько
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Младен Бартуловіч Інгулець

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