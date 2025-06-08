Відбір ЧС-2026. Перемоги Нідерландів та Австрії, нічия Албанії та Сербії
Завершились чергові поєдинки кваліфікації на чемпіонат світу-2026
близько 11 годин тому
Фото: Getty Images
У матчі третього туру відбору ЧС-2026 збірна Австрії вдома перемогла збірну Румунії з рахунком 2:1. Підопічні Мірчі Луческу програли вже другий з трьох зіграних поєдинків кваліфікації на світову першість.
У інших матчах дня Фінляндія на своєму полі програла Нідерландам (0:2), а збірна Албанії зіграла внічию проти Сербії – 0:0.
Відбір ЧС-2026, 3 тур
Австрія – Румунія – 2:1
Голи: Грегорич, 42, Забітцер, 60 – Алібек, 90+5.
Фінляндія – Нідерланди – 0:2
Голи: Депай, 6, Дюмфріс, 23.
Албанія – Сербія – 0:0
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