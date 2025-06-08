Павло Василенко

У матчі третього туру відбору ЧС-2026 збірна Австрії вдома перемогла збірну Румунії з рахунком 2:1. Підопічні Мірчі Луческу програли вже другий з трьох зіграних поєдинків кваліфікації на світову першість.

У інших матчах дня Фінляндія на своєму полі програла Нідерландам (0:2), а збірна Албанії зіграла внічию проти Сербії – 0:0.

Відбір ЧС-2026, 3 тур

Австрія – Румунія – 2:1

Голи: Грегорич, 42, Забітцер, 60 – Алібек, 90+5.

Фінляндія – Нідерланди – 0:2

Голи: Депай, 6, Дюмфріс, 23.

Албанія – Сербія – 0:0