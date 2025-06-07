Відбір ЧС-2026. Збірна Англії перемогла Андорру, Мальта зіграла внічию з Литвою
Завершились три поєдинки кваліфікації на чемпіонат світу-2026
близько 12 годин тому
Фото: Getty Images
У поєдинку третього туру відбору ЧС-2026 збірна Англії на виїзді мінімально перемогла команду Андорри з рахунком 1:0. На початку другого тайму відзначився форвард Гаррі Кейн.
В інших матчах дня Боснія і Герцеговина вдома перемогла Сан-Марино (1:0), а збірні Мальти та Литви розписали мирову – 0:0.
Відбір ЧС-2026, 3 тур
Андорра – Англія – 0:1
Гол: Кейн, 50.
Боснія і Герцеговина – Сан-Марино – 1:0
Гол: Джеко, 66.
Мальта – Литва – 0:0
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