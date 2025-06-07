Відбір на ЧС-2026. Норвегія розгромила Італію, перемоги Хорватії та Чехії

Павло Василенко

Сьогодні відбулися поєдинки відбору на чемпіонат світу-2026. Збірна Норвегії на своєму полі розгромила Італію з рахунком 3:0. Норвежці здобули третю перемогу поспіль, вони лідирують у групі I (дев'ять очок).

В інших матчах дня збірна Хорватії на виїзді знищила Гібралтар (7:0), Естонія вдома програла Ізраїлю (1:3), Уельс розгромив Ліхтенштейн (3:0), а Чехія перемогла Чорногорію – 2:0.

Збірна Північної Македонії на своєму полі розписала мирову з Бельгією – 1:1.

Відбір ЧС-2026

Гібралтар – Хорватія – 0:7

Голи: Пашалич, 28, Будімір, 30, Іванович, 60, 63, Перішич, 73, Крамаріч, 77, 80.

Естонія – Ізраїль – 1:3

Голи: Кайт, 31 – Бітон, 39, 49, Абу Фані, 90 (пен).

Норвегія – Італія – 3:0

Голи: Серлот, 14, Нуса, 34, Голанд, 42.

Північна Македонія – Бельгія – 1:1

Голи: Аліоскі, 86 – Де Кейпер, 28.

Уельс – Ліхтенштейн – 3:0

Голи: Родон, 40, Вілсон, 66, Мур, 69.

Чехія – Чорногорія – 2:0

Голи: Гложек, 23, Шик, 65.