Відео дня. Перед матчем з Уельсом фанати витирали ноги об футболку тимощука

Зрадника ненавидять всюди

Перед матчем України з Уельсом (0: 1) у відборі на ЧС-2022 фанати «синьо-жовтих» в Кардіффі витирали ноги про футболку «зеніту» з прізвищем тимощук.

A Tymoshchuk shirt get the door mat treatment in Cardiff today pic.twitter.com/dlbWXreE9n - Zorya Londonsk (@ ZoryaLondonsk) June 5, 2022

Нагадаємо, збірна України ще жодного разу не виходила на чемпіонат світу через плей-офф. Ми провалили 5 спроб.