Сергій Разумовський

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду став головним героєм матчу 11-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Ахдуда, оформивши дубль і зробивши вагомий внесок у перемогу своєї команди.

Перший м’яч португалець забив на 31-й хвилині після передачі Аль-Амрі: Роналду точно завершив атаку та відкрив рахунок у зустрічі – 1:0. А вже у компенсований до першого тайму час зірковий нападник подвоїв перевагу Аль-Насра, знову опинившись у потрібному місці й реалізувавши момент після асисту Марцело Брозовича.

Після перерви Роналду мав шанс оформити хет-трик і втретє відправив м’яч у сітку воріт суперника. Однак цього разу взяття воріт не було зараховане – гол скасували після рішення арбітрів. Та у цей вечір судилося побачити ще одиг гол португальця. На останніх хвилинах справу до розгрому довів Жоау Феліш.

Завдяки дублю Роналду довів свій загальний доробок до 956 голів в офіційних матчах. У цій статистиці враховуються всі результативні удари нападника як на клубному рівні, так і у складі збірної Португалії.

Після цього туру Аль-Наср набрав 30 очок у таблиці та зміцнив лідерство в чемпіонаті, відірвавшись від Аль-Хіляля на чотири бали.

Чемпіонат Саудівської Аравії

Аль-Наср – Аль-Ахдуд 3:0

Голи: Роналду, 31, 45+3, Феліш, 90+4