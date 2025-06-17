Відома оцінка Трубіна за перший поєдинок на Клубному чемпіонаті світу
У матчі було забито чотири м’ячі, а трьох гравців було вилучено
23 хвилини тому
У першому турі Клубного чемпіонату світу зійшлися аргентинська Бока Хуніорс та португальська Бенфіка. Матч вийшов насиченим і завершився результативною нічиєю – 2:2.
Портал WhoScored назвав найкращого гравця зустрічі - ним став досвідчений захисник Бенфіки Ніколас Отаменді. 37-річний футболіст забив важливий гол на 84-й хвилині, що допоміг його команді уникнути поразки.
Український воротар Анатолій Трубін опинився серед найгірших за оцінками - він отримав лише 5,8 бала. Нижче оцінили лише Ерреру та Белотті, яких замінили під час поєдинку. Саме Белотті, за версією WhoScored, став найгіршим на полі – його підсумкова оцінка склала 4,9.
Раніше Трубін висловився щодо нічийного результату Бенфіки у матчі проти Бока Хуніорс.