Англійська футбольна асоціація висунула звинувачення проти українського півзахисника Михайла Мудрика у справі щодо порушення антидопінгових норм. Вінгеру Челсі може загрожувати дискваліфікація на строк до чотирьох років. Днями стали відомі реакція самого гравця та позиція лондонського клубу.

Як повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс, Мудрик утримується від коментарів та не виходить на зв'язок зі ЗМІ. Український футболіст продовжує стверджувати, що не приймав заборонені препарати усвідомлено та наполягає на своїй невинності. За словами Джейкобса, ще у грудні Мудрик чітко висловив своє ставлення до ситуації.

«Це стало для мене повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав заборонені речовини і не порушував жодних правил».

У поточному сезоні 24-річний хавбек провів 15 матчів за Челсі у всіх турнірах, відзначившись трьома м'ячами та чотирма результативними передачами. З середини грудня 2024 року він усунений від участі в офіційних іграх та тренувальному процесі.

Востаннє Мудрик виходив на поле 28 листопада минулого року — тоді Челсі обіграв німецький Хайденхайм із рахунком 2:0 у Лізі конференцій. Контракт українця з лондонським клубом розрахований до кінця червня 2031 року.