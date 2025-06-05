Відома заявка збірної України U-21 на Євро-2025

Молодіжна збірна України цього року виступить на чемпіонаті Європи-2025, що проходитиме на території Словаччини.

Напередодні старту змагань тренерський штаб на чолі з Унаї Мельгосою остаточно сформував список із 23 футболістів, які вирушать захищати честь країни на міжнародній арені.

Заявка молодіжної збірної України

Воротарі : Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія). Захисники : Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Едуард Козік (Колос Ковалівка), Віталій Роман (Рух Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла Полтава).

: Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Едуард Козік (Колос Ковалівка), Віталій Роман (Рух Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла Полтава). Півзахисники : Антон Царенко (Лехія, Польща), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва — Карпати Львів), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря Луганськ).

: Антон Царенко (Лехія, Польща), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва — Карпати Львів), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря Луганськ). Нападники: Богдан В'юнник (Лехія, Польща), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Зазначимо, що у рамках підготовки до турніру українська команда проведе контрольний поєдинок проти молодіжної збірної Іспанії. Ця зустріч відбудеться 6 червня у іспанському місті Алькоркон на стадіоні Санто Домінго.

На груповому етапі фінальної частини Євро-2025 збірної України чекають матчі проти Данії 12 червня, Фінляндії 15 червня та Нідерландів 18 червня.