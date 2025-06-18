Відомі потенційні суперники Динамо в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
Жеребкування другого раунду Ліги чемпіонів відбудеться о 13:00
близько 2 годин тому
18 червня о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26.
Київське Динамо, яке стало чемпіоном України за підсумками кампанії 2024/25, розпочне свої виступи на європейській арені саме зі стадії Q2.
Перед жеребкуванням організатори розбили команди на міні-групи, відокремивши сіяних від несіяних. Наразі кількість можливих суперників киян уже скоротилася. На цій стадії Динамо може зустрітися з одним із наступних клубів:
- Пафос (Кіпр)
- Переможець пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун (Мальта)
- Переможець пари Левадія (Естонія) – РФШ (Латвія)
- Переможець пари Вікінгур (Фарерські острови) – Лінкольн (Гібралтар)
Ігри другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 22/23 та 29/30 липня. Переможці продовжать боротьбу в третьому відбірному раунді ЛЧ, а ті, хто програв, отримають шанс в аналогічній стадії Ліги Європи.
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