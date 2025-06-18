18 червня о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Київське Динамо, яке стало чемпіоном України за підсумками кампанії 2024/25, розпочне свої виступи на європейській арені саме зі стадії Q2.

Перед жеребкуванням організатори розбили команди на міні-групи, відокремивши сіяних від несіяних. Наразі кількість можливих суперників киян уже скоротилася. На цій стадії Динамо може зустрітися з одним із наступних клубів:

Пафос (Кіпр)

Переможець пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун (Мальта)

Переможець пари Левадія (Естонія) – РФШ (Латвія)

Переможець пари Вікінгур (Фарерські острови) – Лінкольн (Гібралтар)

Ігри другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 22/23 та 29/30 липня. Переможці продовжать боротьбу в третьому відбірному раунді ЛЧ, а ті, хто програв, отримають шанс в аналогічній стадії Ліги Європи.

Раніше стало відомо, з ким зіграє Шахтар в Лізі Європи.