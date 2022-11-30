Відомі вже 10 учасників плей-офф чемпіонату світу-2022

Також визначилися чотири пари 1/8 фіналу мундіалю

Фото - AFP

За результатами матчів середи, 30 листопада, до плей-офф чемпіонату світу-2022 з групи D вийшли Франція й Австралія. З квартету C далі пройшли Аргентина та Польща.

Зазначені вище команди приєдналися до шести збірних, які також вийшли з груп. Це Бразилія, Португалія, Нідерланди, Сенегал, Англія та США.

Також вже сформувалася половина пар 1/8 фіналу ЧС-2022. Точно відбудуться матчі: Нідерланди – США, Аргентина – Австралія, Англія – Сенегал, Франція – Польща.

Нагадаємо, група C на ЧС-2022 була близькою до розв'язки за одним з найдивніших правил в історії футболу.