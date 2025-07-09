Журналіст французького видання Le Parisien Домінік Северак прокоментував чутки про можливий перехід українського захисника Іллі Забарного з Борнмута до ПСЖ.

«ПСЖ сподівається, що Забарний зможе грати як на позиції центрального захисника, так і на позиції флангового оборонця. Цей трансфер не займе багато часу, ПСЖ нікуди не поспішає. Сезон поновлюється лише 4 серпня.

Так, звичайно, 13 серпня їм доведеться зіграти з Тоттенхемом у матчі за Суперкубок УЄФА, але по-справжньому сезон розпочнеться ближче до кінця серпня. Наразі немає необхідності поспішати з трансферами гравців», – сказав Северак для Planete PSG.