Сергій Стаднюк

Президент Металіста 1925 Володимир Носов спростував інформацію про те, що клуб продасть півзахисника збірної України Івана Калюжного, який ще не провів за харків'ян жодного матчу.

❓ Останнім часом в пресі зʼявилась інформація про те, що «Металіст 1925» начебто веде перемовини про продаж Івана Калюжного, якого щойно підписав. Як прокоментуєте це?

💬 Можна увімкнути трансляцію нашого нещодавнього товариського матчу проти «Панатінаїкоса», просто подивитися кілька секунд з того моменту, як команди виходять на футбольне поле – і цього буде цілком достатньо, щоб до цієї теми не повертатися, – заявив Носов у інтерв'ю ua.tribuna.com.

Можна увімкнути трансляцію товариського матчу проти «Панатінаїкоса», просто подивитися кілька секунд з того моменту, як команди виходять на футбольне поле. Володимир Носов

Засновник та СЕО криптобіржі «WhiteBIT», Володимир Носов став президентом Металіста 1925 на початку вересня 2023 року. Тоді клуб був на межі припинення існування через відмову у фінансування попереднього спонсора. Однак у першому ж сезоні харків'яни вилетіли до Першої ліги. На повернення до УПЛ команді вистачило одного сезону.

Раніше Металіст 1925 сенсаційно здолав азербайджанський Карабах у контрольному матчі.