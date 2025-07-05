Відомо, хто став найкращим гравцем матчу Палмейрас – Челсі
Естевао Вілліан названий MVP матчу, в якому забив від хрестовини
близько 2 годин тому
Відбувся матч 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу, в якому зійшлися бразильський Палмейрас та англійський Челсі. Зустріч проходила на стадіоні Лінкольн Файненшл Філд у Філадельфії.
На 16-й хвилині зустрічі лондонці вийшли вперед завдяки влучному удару Коула Палмера - 1:0. Однак у другому таймі, на 53-й хвилині, Естевао Вілліан ефектним пострілом із рикошетом від поперечини зрівняв рахунок.
Вирішальним моментом став автогол Вевертона на 83-й хвилині, який знову вивів Челсі вперед - 2:1.
За підсумками зустрічі Естевао Вілліан був визнаний найкращим гравцем і його яскравий м'яч став окрасою матчу.
Челсі здобув перемогу над Палмейрасом і тепер зустрінеться у півфіналі з ще одним представником Бразилії Флуміненсе.