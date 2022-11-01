Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»

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Лікар «Шахтаря» Вадим Попов розповів у інтерв'ю прес-службі клубу про лазарет команди.

І ще є двоє: Мар’ян Швед та Юхим Конопля. У Шведа такий страшний діагноз як пубалгія. Страшний в лапках. Він не дуже страшний, але потребує досить тривалої реабілітації.

А Конопля уже на підході. Думаю, через день-два він вже буде тренуватися з командою.