Гура відібрав очки у «Шахтаря» та став найкращим тренером туру УПЛ
Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»
«Гірникам» все ще не може допомогти герой сенсаційної першої зустрічі команд
09:53
Фото - ФК Шахтар
Лікар «Шахтаря» Вадим Попов розповів у інтерв'ю прес-службі клубу про лазарет команди.
У нас давно вже травмований Віктор Корнієнко. Він проходить реабілітацію у Києві під наглядом наших фахівців.
І ще є двоє: Мар’ян Швед та Юхим Конопля. У Шведа такий страшний діагноз як пубалгія. Страшний в лапках. Він не дуже страшний, але потребує досить тривалої реабілітації.
А Конопля уже на підході. Думаю, через день-два він вже буде тренуватися з командою.
Уже завтра, 2 листопада, «гірники» проведуть заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів. За вирішальною грою можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу «Шахтар» – «Ляйпціґ». Початок – о 19:45.
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