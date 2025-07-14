Фінальний матч клубного чемпіонату світу 2025 року, в якому зустрілися ПСЖ та Челсі, відбувся на арені Мет-Лайф Стедіум в Іст-Резерфорді. Лондонці здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0 та стали володарями трофею.

Челсі, який оформив титул, поповнив клубний бюджет приблизно на 120 мільйонів доларів.

Ось як розподілилися призові:

За участь у турнірі - від 33 до 38,19 млн доларів

За груповий етап (дві перемоги та одна поразка) - 4 млн

За вихід до 1/8 фіналу - 7,5 млн.

За чвертьфінал - 13,125 млн

За півфінал - 21 млн

Фінал приніс 30 млн., а за перемогу в ньому додали ще 10 млн.

Парижани отримали приблизно на 10 мільйонів менше — близько 110 млн доларів — через поразку у вирішальній грі.