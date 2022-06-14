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Відомо, в якій формі зіграє Україна проти Ірландії

Обидві команди вирішили зіграти у виїзних комплектах
Футбол Ліга націй UEFA
12:43
Відомо, в якій формі зіграє Україна проти Ірландії

Стало відомо, що збірна України в матчі Ліги націй проти команди Ірландії зіграє в синій формі.

Збірна Ірландії проведе матч в помаранчевих футболках.


Заявка збірної України на матч з Ірландією.

Нагадаємо, матч Україна - Ірландія сьогодні відбудеться в Лодзі (Польща). Початок матчу – о 21:45.

Карен Агабекян
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Теги

збірна Ірландії (футбол) збірна України (футбол)

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