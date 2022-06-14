Тренер Ірландії: «Україна домоглася блискучих результатів і вже показала свою якість»
Відомо, в якій формі зіграє Україна проти Ірландії
Обидві команди вирішили зіграти у виїзних комплектах
12:43
Стало відомо, що збірна України в матчі Ліги націй проти команди Ірландії зіграє в синій формі.
Збірна Ірландії проведе матч в помаранчевих футболках.
Заявка збірної України на матч з Ірландією.
Нагадаємо, матч Україна - Ірландія сьогодні відбудеться в Лодзі (Польща). Початок матчу – о 21:45.
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