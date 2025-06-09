Відомий англійський суддя помер, наново навчившись ходити через рідкісну хворобу

Павло Василенко

Урія Ренні, перший чорношкірий суддя в Англійській Прем'єр-лізі, помер у віці 65 років.

Ренні помер після кількох місяців боротьби з рідкісним неврологічним розладом, який зрештою змусив його користуватися інвалідним візком.

Знаменитий суддя ямайсько-британського походження переїхав до Шефілда у віці шести років і залишив слід на футбольній сцені Англії в період з 1997 по 2008 рік.

Ренні відсудив понад 300 матчів, включаючи 175 матчів Прем'єр-ліги, і дебютував у 1997 році у матчі між Дербі та Вімблдоном.

У телевізійному інтерв'ю ВВС у квітні він розповів, що під час відпустки в Туреччині минулого року у нього виник сильний біль у спині. Пізніше з'ясувалося, що це було неоперабельне неврологічне захворювання, яке призвело до паралічу нижче пояса, через що йому довелося знову вчитися ходити.

Ренні має ступінь магістра ділового адміністрування та права, а в листопаді 2023 року він отримав почесний докторський ступінь від Університету Шеффілд за визначні заслуги у спорті та громадській діяльності.