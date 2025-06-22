Павло Василенко

Уругвайський нападник Дарвін Нуньєс все ще близький до того, щоб залишити Ліверпуль, і Наполі працює над тим, щоб отримати його до своїх лав.

Саудівці та кілька європейських клубів хочуть підписати Дарвіна, але Наполі веде активні переговори, розглядаючи уругвайця як ідеальну головну мету на позицію нападника Антоніо Конте.

За даними італійських ЗМІ, Наполі не рухатиметься вперед і розглядатиме інші варіанти, поки не отримає Нуньєса цього літа.

Переговори продовжаться наступного тижня, щоб визначити, суму трансферну та зарплати гравця.

Нагадаємо, що Нуньєс перейшов до Ліверпуля у 2022 році з Бенфіки за 85 мільйонів євро.

Цього сезону він зіграв 47 матчів, забив сім м'ячів і віддав сім результативних передач у всіх змаганнях.

Нуньєс грає за збірну Уругваю з 2019 року і з того часу провів 35 матчів та забив 13 м'ячів.