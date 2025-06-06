Павло Василенко

СПАЛ кілька років входив до еліти італійських команд. На полях Серії А з вони обіграли Ювентус, Лаціо та Рому. Проте нинішня реальність зовсім інша – клуб із Феррари ледве вижив у третьому дивізіоні та перебуває на межі банкрутства.

Виступ СПАЛа в останні роки залишає бажати кращого. Варто зазначити, що йдеться про клуб, який 2020 року все ще виступав у Серії А.

Поточна реальність для команди дуже неприємна. Гравці Франческо Бальдіні грали у плей-офф, щоб залишитися у третьому дивізіоні.

Команда з Феррари набрала лише 35 очок у 38 турах регулярного сезону Серії С. На її рахунку 18 поразок, 11 нічиїх та дев'ять перемог.

Кінцівка кампанії 2024/25 вселила надію у вболівальників СПАЛу. В останніх п'яти турах клуб зіграв унічию чотири рази та здобув одну перемогу. Проте вдала серія не покращила його становище – СПАЛ зайняв 17-те місце, що у зоні вильоту.

Команда Бальдіні грала у плей-офф за виживання проти молодіжної команди Мілана. Їм вдалося обіграти россонері з рахунком 2:1 у двох матчах.

Спортивні результати – не єдина турбота СПАЛу. Можливо, клуб зникне з карти світового футболу. Все через серйозні фінансові проблеми.

Клубу потрібні гроші для реєстрації у Серії С. Внаслідок несплати заборгованості його буде переведено до п'ятого дивізіону ліги – аматорської ліги Eccellenza.

Доля СПАЛа має бути предметом занепокоєння американського бізнесмена Джо Такопіна, який є головою ради директорів. 59-річний функціонер неодноразово заспокоював уболівальників, але 700 тисяч євро, необхідних для старту у змаганні, ще відсутні. Про повідомляє Corriere di Bologna.

У власника СПАЛа залишилося мало часу. Він має переказати вказану суму до 23:59 6 червня. В іншому випадку клуб буде змушений оголосити себе банкрутом і буде переведений до ліги Eccellenza.