Відомий коментатор відреагував на першу поразку Динамо в Лізі чемпіонів
Пафос покарав чемпіона України
41 хвилину тому
Фото - ФК Динамо Київ
Коментатор Олександр Золотогорський підбив підсумки першого матчу Динамо в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1).
Я ж казав не просто так, що суперник дуже неприємний. І Динамо точно тут не було ведиким фаворитом. В кращому випадку, 50 на 50.
Зараз - менше, десь 30 на 70. Аде треба чіплятися. Попереду другий матч, і все можна змінити..., - написав коментатор в Telegram.
Матч-відповідь між Пафосом і Динамо пройде на Кіпрі 12 серпня.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Динамо - Пафос.
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