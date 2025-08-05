Коментатор Олександр Золотогорський підбив підсумки першого матчу Динамо в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1).

Я ж казав не просто так, що суперник дуже неприємний. І Динамо точно тут не було ведиким фаворитом. В кращому випадку, 50 на 50.

Зараз - менше, десь 30 на 70. Аде треба чіплятися. Попереду другий матч, і все можна змінити..., - написав коментатор в Telegram.