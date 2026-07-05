У новому випуску футбольного YouTube-шоу «Хто в грі?», присвяченому головному футбольному турніру літа, Діма Носов зібрав у студії учасників під масками відомих гравців, щоб спрогнозувати перший раунд матчів на виліт. Правила прості: говориш упевнено, сперечаєшся голосно, а якщо прогнозуєш гірше за колег — знімаєш маску.

Найгарячіше стало під час обговорення матчу Аргентини проти Кабо-Верде. Один з учасників без довгих пауз і дипломатії заявив: «Кабо-Верде пройде Аргентину. Сто відсотків».

Інший гість на сенсацію не купився й одразу виніс альтернативний вердикт. За його прогнозом, інтрига в матчі проживе недовго: «Цей матч закінчиться на 26-й хвилині. Рахунок буде 3:0».

На цьому футбольна сміливість у студії не закінчилася. Під час обговорення матчу Бразилії проти Японії один з учасників припустив, що японці зараз грають ледь не більш «по-бразильськи», ніж сама Бразилія.

Першим за невдалий прогноз поплатився учасник під маскою Ерлінга Голанда. Після підрахунку результатів він був змушений розкрити свою особистість — під маскою ховався ведучий і комік Сергій Середа.

Ціна помилки для учасників проста й трохи жорстока: найменш точний прогнозист має зняти маску та розкрити, хто весь цей час так упевнено говорив про футбол.

Подивитися всі прогнози, суперечки й перевірити, хто стоїть за найсміливішими заявами, можна у повному випуску шоу «Хто в грі?» на YouTube-каналі GG.Спорт.