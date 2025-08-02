Павло Василенко

Вітесс заснований у 1892 році, вилетів з Ередивізі у 2024 році та зараз перебуває під загрозою зникнення. Футбольна асоціація Нідерландів відхилила його апеляцію, але клуб звернеться до суду.

Вітесс Арнем втратив свій професійний статус після того, як Нідерландська футбольна асоціація (KNVB) відхилила його апеляцію, і йому загрожує зникнення.

«Втрата ліцензії для професійного футбольного клубу – це величезний удар не лише для самого клубу, а й для вболівальників та голландського футболу в цілому. Ми розуміємо, що це боляче для вболівальників Вітесса і що це дуже важкий час для них. Бажаємо їм багато сил», – йдеться у заяві KNVB.

Керівництво Вітесса заявило, що вони шоковані рішенням і подадуть апеляцію до суду. Шанси на скасування рішення невеликі, але керівництво клубу та особливо вболівальники все ще мають надію.