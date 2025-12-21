Павло Василенко

Відомий швейцарський фахівець Люсьєн Фавр офіційно оголосив про завершення своєї тренерської кар’єри.

Фавр – знакова постать у європейському футболі, який здобув визнання завдяки роботі в Боруссії Менхенгладбах, Ніцці та дортмундській Боруссії. Широку популярність він отримав після сезону 2014/15, коли сенсаційно привів менхенгладбахський клуб до третього місця в Бундеслізі.

Саме тоді швейцарець був визнаний тренером сезону в німецькому клубному футболі. Вже за рік він очолив Ніццу і знову досяг успіху, завершивши сезон на третьому місці у французькій Лізі 1.

Найяскравішим етапом у кар’єрі Фавра стало його перебування в дортмундській Боруссії з 2018 по 2020 рік. У сезоні 2018/19 жовто-чорні були надзвичайно близькими до чемпіонства: за сім турів до фінішу вони лідирували в Бундеслізі. Однак усе зламалося після виїзного «Дер Классікера» проти Баварії, де команда зазнала нищівної поразки з рахунком 0:5. Після цього Боруссія втратила перше місце й так і не змогла його повернути.

У суботу 68-річний тренер пояснив причини свого рішення піти на пенсію – і вони виявилися доволі простими.

«Я завжди був зайнятий. Тепер, коли мені 68, час пролетів непомітно. Я майже забув про свій вік, бо постійно про щось думав. Тепер я щасливий таким, яким є», – зізнався Фавр.

Варто додати, що Фавр не працює в жодному клубі з січня 2023 року. Його останнім місцем роботи була Ніцца, куди він повернувся вдруге. Цей етап виявився невдалим: команда демонструвала слабкі результати.