Сергій Разумовський

У 28-му турі іспанської Ла Ліги Вільярреал на Естадіо де ла Сераміка розгромив Еспаньйол з рахунком 4:1, продемонструвавши дуже високу реалізацію.

Спочатку гра була обережною, але господарі швидко забрали контроль і регулярно загострювали через фланги за участі Ніколя Пепе та Таджона Б’юкенена. На 35-й хвилині Б’юкенен продовжив атаку передачею головою, а Жорж Мікаутадзе влучно пробив у кут. Наприкінці тайму Еспаньйол пропустив вдруге: після прострілу Хосе Салінаса м’яч зрізали у власні ворота — 2:0.

Другий тайм став для гостей провальним: на 50-й Пепе після пасу Альберто Молейро зробив 3:0, а на 55-й уже Молейро замкнув передачу Мікаутадзе — 4:0. Після цього темп знизився, тренери провели заміни, а вихід Сіріла Нгонге додав Еспаньйолу активності в атаці. На 88-й хвилині каталонці забили гол престижу після кутового — Леандро Кабрера головою встановив остаточний рахунок.

Вільярреал перервав серію без перемог і зрівнявся за очками з Атлетико у турнірній таблиці (по 45), але у «жовтої субмарини» є матч у запасі.

Ла Ліга, 28-й тур

Вільярреал – Еспаньйол 4:1

Голи: Мікаутадзе, 35, Салінас, 41 (автогол), Пепе, 50, Молейро, 55 – Кабрера, 88

Попередження: Б’юкенен, Гує, Кардона – Салінас, Еспосіто, Рідель