Сергій Разумовський

У перенесеному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на полі Леванте здобув мінімальну перемогу.

Господарі, попри 19-те місце в таблиці та сім змін у стартовому складі, активніше розпочали зустріч і змусили суперника більше оборонятися в перші хвилини. Утім, гостроти бракувало – напівмомент Дієго Пампінa не приніс дивідендів, а Вільярреал відповів лише на 28-й хвилині ударом Пау Наварро повз ворота. За мить Альберто Молейро влучив у стійку, а спроба Айосе Переса стала першим ударом у площину перед перервою.

Після відновлення гри Пап Гує перевірив воротаря здалеку, а Луїс Жуніор у стрибку врятував свою команду після небезпечного удару Пако Кортеса. Леванте додав в інтенсивності, але саме цей відрізок став переломним – коли Меттью Раян необачно залишив ворота, Жорж Мікаутадзе скористався моментом і відправив м’яч у сітку, відкривши рахунок.

У кінцівці господарі пішли вперед великими силами та вимагали пенальті після падіння Карла Етта Ейонга, однак арбітр не зафіксував порушення. Вільярреал міг зняти всі питання, проте після удару Мікаутадзе у порожні ворота м’яч із лінії виніс Адріан де ла Фуенте.

У підсумку Леванте залишився без очок і продовжує боротьбу за виживання, тоді як Вільярреал зміцнив позиції в зоні Ліги чемпіонів у турнірній таблиці та випереджає Атлетико у суперечці за медалі (48 балів проти 45).

Ла Ліга, 16-й тур

Леванте – Вільярреал 0:1

Гол: Мікаутадзе, 57

Леванте: Раян, Тольян, Де ла Фуенте, Морено (Ейонг, 65), Варела, Оласагасті, Рагубер (Венседор, 65), Лосада (Альварес, 74), Гарсія (Маттурро, 65), Еспі, Кортес (Тунде, 89)

Вільярреал: Жуніор, Моуріньо, Наварро, Марін (Вейґа, 79), Кардона, Пепе, Комесанья, Гує (Парті, 79), Молейро, Перес (Педраса, 71), Мікаутадзе

Попередження: Еспі (31), Лосада (43), Тольян (85) – Перес (60), Гує (72), Комесанья (90), Пепе (90+4)

