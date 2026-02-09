Сергій Разумовський

Динамо провело п’ятий контрольний поєдинок на зимових тренувальних зборах у Туреччині. Суперником киян стала Кудрівка, команда, з якою біло-сині вже зустрічалися раніше та яка цього сезону дебютувала в Українській Прем’єр-лізі. Матч відбувався у класичному форматі — два тайми по 45 хвилин — і став ще одним етапом підготовки команди Ігоря Костюка до офіційних змагань.

Початок гри склався для Динамо невдало. Вже на четвертій хвилині Морозко перехопив м’яч у штрафному майданчику киян і точним ударом переграв Моргуна, вивівши Кудрівку вперед. Пропущений гол змусив динамівців діяти активніше. Команда додала в швидкості та поступово почала створювати моменти. Яцик після індивідуального проходу був близький до виходу сам на сам, однак захисник встиг завадити завершенню.

Згодом Буяльський небезпечно пробивав після прострілу Яцика, але воротар Кудрівки Караващенко врятував свою команду. Наприкінці першого тайму ще один спірний епізод виник у штрафному майданчику суперника після падіння Буяльського, однак арбітр не побачив підстав для пенальті.

Після перерви Динамо повністю взяло м’яч під контроль і тривалий час тиснуло на оборону Кудрівки. Така активність дала результат: після подачі Редушка м’яч був вибитий захисниками, але Михайленко першим опинився на підбиранні та дальнім ударом від штанги зрівняв рахунок. Забитий м’яч лише додав киянам упевненості. Команди обмінялися небезпечними моментами, зокрема Ігнатенко парирував удар Сторчоуса, а захисники Кудрівки заблокували кілька спроб Яцика й Діалло.

На 72-й хвилині сенегальський вінгер Динамо скористався відскоком після удару Редушка та добив м’яч у сітку, вивівши свою команду вперед. До фінального свистка кияни могли збільшити перевагу, але свої нагоди не використали Тимчик і Захарченко. Наприкінці зустрічі Кудрівка отримала шанс зрівняти рахунок із пенальті, однак Ігнатенко відбив удар Сторчоуса. У підсумку Динамо здобуло перемогу з рахунком 2:1 і продовжило насичену програму спарингів на турецькому зборі.

Контрольний матч

Динамо – Кудрівка 2:1

Голи: Михайленко, 56, Діалло, 72 – Морозко, 4

Динамо: Моргун (Ігнатенко, 46), Караваєв, Біловар (Тіаре, 75), Тіаре (Захарченко, 46), Дикий (Тимчик, 67), Михайленко, Буяльський, Яцик (Рубчинський, 75), Діалло (Осипенко, 84), Редушко, Герреро (Бленуце, 75).

Кудрівка (стартовий склад): Караващенко, Гусєв, Сердюк, Мамросенко, Макоссо, Думанюк, Морозко, Нагнойний, Козак, Лєгостаєв, Овусу.

Попереджені: Тіаре (85) – Лєгостаєв (43), Макоссо (67), гравець на перегляді Кудрівки (79).