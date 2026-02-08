Сергій Разумовський

Епіцентр продовжує впевнено проходити зимові збори й у черговому контрольному матчі здобув переконливу перемогу. Команда розгромила Тобол з рахунком 3:0 — суперника, який у минулому сезоні фінішував у трійці призерів чемпіонату Казахстану та завоював бронзові медалі. Спаринг став для Епіцентра хорошою перевіркою проти організованого опонента, однак український клуб зумів реалізувати свої моменти та довести перевагу до великого результату.

Остаточну крапку в зустрічі поставив Владислав Супряга. 25-річний форвард відзначився на 85-й хвилині, забивши третій м’яч і закріпивши підсумок матчу. Для орендованого з Динамо нападника це вже другий поспіль результативний вихід у спарингах: у попередній грі Супряга також записав гол до активу, відзначившись у поєдинку проти румунського ASA Тиргу-Муреш, який завершився перемогою Епіцентра 3:1.

Раніше Епіцентр перед рестартом УПЛ посилився легіонером.