Головний тренер збірної України Сергій Ребров після перемоги у матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (2:0) на сторінці події Україна – Ісландія на Xsport висловився, як мотивував підопічних. Слова фахівцця передає пресслужба УАФ.

Якщо ви пам’ятаєте матч Динамо – Шахтар у Кубку України, коли ми в серії пенальті програвали два м’ячі, але врешті виграли фінал, то тоді після свистка я біг навіть швидше. Сьогодні п’ятий рефері сказав, що я біг швидше, ніж коли грав за «Тоттенгем». Це емоції. Мені здається, якби у вас була можливість після гри зробити щось подібне, ви б теж не втрималися.

Сьогодні Зубков грав не на своїй позиції, але зробив усе для перемоги й у кінці забив дуже важливий м’яч. Якщо згадати матч з Азербайджаном, який також був дуже складним, – тоді він зробив гол, віддавши асист на Судакова.

У мене взагалі немає жодного питання до гравців, які приїжджають у національну команду. Усі працюють на максимумі. Сьогодні дійсно була команда, і я не хочу виділяти когось одного.