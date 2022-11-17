Вінгер «Атлетіко» довикликаний в збірну Аргентину на ЧС-2022

Він замінить нападника «Фіорентини», який вибув через травму

Анхель Корреа / Фото - mundoalbiceleste.com

Збірна Аргентини в своємуповідомила про заміну у складі команди на ЧС-2022 в Катарі.Нападник командиотримав м'язову травму та буде виключений зі списку. Замість нього тренерський штаб на чолі звикликав в команду вінгера мадридського «Атлетіко»Нагадаємо, на ЧС-2022 Аргентина зіграє в групі С з командами Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.