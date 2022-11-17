Скалоні може змінити склад збірної Аргентини на ЧС-2022
Вінгер «Атлетіко» довикликаний в збірну Аргентину на ЧС-2022
Він замінить нападника «Фіорентини», який вибув через травму
17 листопада 21:52
Анхель Корреа / Фото - mundoalbiceleste.comЗбірна Аргентини в своєму Twitter повідомила про заміну у складі команди на ЧС-2022 в Катарі.
Нападник команди Ніколас Гонсалес отримав м'язову травму та буде виключений зі списку. Замість нього тренерський штаб на чолі з Ліонелем Скалоні викликав в команду вінгера мадридського «Атлетіко» Анхеля Корреа.
Нагадаємо, на ЧС-2022 Аргентина зіграє в групі С з командами Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.
Заявка збірної Аргентини на чемпіонат світу-2022.
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