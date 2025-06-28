Павло Василенко

Вінгер київського Динамо Георгій Цитаїшвілі не планує повертатися в Україну.

У минулому сезоні грузинський футболіст виступав у іспанській Гранаді на правах оренди, але більше не планує грати у Сегудні. Наразі гравець знаходиться у пошуку нового клубу.

24-річний вінгер має пропозицію від болгарського ЦСКА Софія і в той же час чекає на інтерес з боку команд Ла Ліги, повідомляє Sportal.bg.

За правилами ФІФА Цитаїшвілі не зобов'язаний повертатися до Києва, оскільки його контракт діяв на момент початку повномасштабної війни в Україні.