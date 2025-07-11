Іспанський вінгер ПСЖ Марко Асенсіо опинився у сфері інтересів турецького Фенербахче. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, стамбульський клуб близький до завершення угоди щодо переходу 29-річного футболіста. Асенсіо вже погодився на умови контракту, і тепер залишається дочекатися остаточного схвалення від керівництва паризького клубу.

Минулого сезону Асенсіо провів 37 матчів на клубній арені, забивши 10 м'ячів і віддавши 7 результативних передач. Другу частину сезону він провів у оренді у складі Астон Вілли.

Марко раніше забивав у фіналі Ліги чемпіонів 2017 року, коли Реал Мадрид зустрічався з Ювентусом.

Раніше стало відомо, скільки заробив ПСЖ після перемоги у півфіналі КЧС проти Реала.