По-перше, хочу подякувати всім журналістам, хто нас підтримував. По-друге, я впевнений, що команда правильно працює, все робить для того, щоб був результат, весь тренерський склад працює для цього. І я вважаю, що результат прийде, тому що ми всі віримо в тренера, ми віримо в те, що ми робимо – і це найголовніше. Так, на даному етапі можливо не та гра була, не той результат, який від нас очікували вболівальники.

Але ще раз повторюся: найголовніше – що ми віримо в тренера, віримо в нашу гру, віримо в себе. Я впевнений, що результат прийде. У нас все-таки, можна сказати, будується нова збірна: багато новачків, багато молодих хлопців. Як би це зараз не звучало, але все одно потрібен час. В нас новий тренер, це був третій збір у нас з ним. Все одно на цей футбол, який він від нас хоче, потрібен час. І я впевнений, що з часом буде та гра, яку від нас хоче бачити тренер.

Я думаю, моментами цей футбол видно, починаючи з нашої першої гри проти збірної Польщі, коли ми зібралися літом. Це коротка передача, це футбол, у який подобається грати, по-перше, всім футболістам в збірній. Це коротка передача, це вихід з-під пресинга, це високий пресинг – ось це від нас і вимагає тренер.

По-перше, цей виступ у Лізі націй – це досвід для нас. Ще раз повторюся: можна сказати, будується трохи оновлена збірна, багато молодих хлопців, і я вважаю, що для них цей досвід був необхідний. Також цей досвід був необхідний нашим тренерам, які хочуть збудувати збірну з конкурентним футболом, який хочуть від нас бачити. Тому я вважаю, що далі буде тільки краще. Будемо очікувати вже збір у березні. Я сподіваюся, що буде той результат і та гра, яку від нас хочуть бачити вболівальники.