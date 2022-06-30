Вітао може перейти в АЕК

Греки вже почали переговори з бразильцем

Вітао / Фото: Шахтар Донецьк

Грецькі АЕК почав переговори з центральним захисником донецького «Шахтаря» Вітао, повідомив Sportdog.



АЕК зараз шукає центрального захисника і Вітао є однією з цілей клубу.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Вітао другу половину сезону 2021/22 рр. провів в «Інтернасьоналі» на правах оренди. Після повернення до Бразилії захисник зіграв 7 матчів і забив один м'яч.

Нагадаємо, що чинний контракт футболіста з «Шахтарем» розрахований до липня 2024 року, але бразилець просить FIFA про розірвання договору.