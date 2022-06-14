Вітіньо не хоче повертатися в київське «Динамо»

Бразилець має намір залишитися на батьківщині

Вітіньо / Фото: Динамо Київ

Вінгер київського «Динамо» Вітіньо не хоче повертатися в розташування київського «Динамо» перед початком нового сезону. Про це в Twitter повідомила журналістка Моніка Вілела.



23-річний Вітіньо хоче залишитися в «Атлетіко Паранаенсе», де він виступає на правах оренди.

Transfermarkt оцінює трансферну вартість бразильця в 5 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що грецький «Панатінаїкос» зацікавлений в покупці Вітіньо.

У першій половині минулого сезону Вітіньо зіграв за «Динамо» в 13 матчах, в яких забив три м'ячі. Через повномасштабного російського вторгнення бразилець повернувся грати в «Атлетіко Паранаенсе» на правах оренди. Після повернення Вітіньо зіграв вісім матчів і відзначився однієї гольової передачею.