«Динамо» здобуло чергову перемогу на зборі завдяки голам Вітіньо і Андрієвського
Вітіньо не хоче повертатися в київське «Динамо»
Бразилець має намір залишитися на батьківщині
Вітіньо / Фото: Динамо Київ
Вінгер київського «Динамо» Вітіньо не хоче повертатися в розташування київського «Динамо» перед початком нового сезону. Про це в Twitter повідомила журналістка Моніка Вілела.
23-річний Вітіньо хоче залишитися в «Атлетіко Паранаенсе», де він виступає на правах оренди.
Transfermarkt оцінює трансферну вартість бразильця в 5 млн євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що грецький «Панатінаїкос» зацікавлений в покупці Вітіньо.
У першій половині минулого сезону Вітіньо зіграв за «Динамо» в 13 матчах, в яких забив три м'ячі. Через повномасштабного російського вторгнення бразилець повернувся грати в «Атлетіко Паранаенсе» на правах оренди. Після повернення Вітіньо зіграв вісім матчів і відзначився однієї гольової передачею.
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