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Вітіньо не хоче повертатися в київське «Динамо»

Бразилець має намір залишитися на батьківщині
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:22
Вітіньо не хоче повертатися в київське «Динамо»
Вітіньо / Фото: Динамо Київ

Вінгер київського «Динамо» Вітіньо не хоче повертатися в розташування київського «Динамо» перед початком нового сезону. Про це в Twitter повідомила журналістка Моніка Вілела.

23-річний Вітіньо хоче залишитися в «Атлетіко Паранаенсе», де він виступає на правах оренди.

Transfermarkt оцінює трансферну вартість бразильця в 5 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що грецький «Панатінаїкос» зацікавлений в покупці Вітіньо.

У першій половині минулого сезону Вітіньо зіграв за «Динамо» в 13 матчах, в яких забив три м'ячі. Через повномасштабного російського вторгнення бразилець повернувся грати в «Атлетіко Паранаенсе» на правах оренди. Після повернення Вітіньо зіграв вісім матчів і відзначився однієї гольової передачею.

Карен Агабекян
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Вітіньо Динамо Київ

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