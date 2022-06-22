Віце-президент «Металіста»: «Можливо, будемо підключати гравців 2006-го року»

Харківський клуб хоче вливати гравців академії в основну команду

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков висловився про тренувальному процесі команди і підготовці до нового сезону УПЛ.

«Металіст» зараз знаходиться на зборах в Туреччині. В принципі, приїхали всі хлопці. Залишилося, щоб доїхав Романюк і Федор. Команда тренується, там вже певні товариські ігри, йде підготовка до сезону. Війна ще раз показала, що ми ні в кого не помилилися: ні як у футболісті, ні в людському плані. Кучер усіма задоволений. Зараз працюємо із задоволенням. Може, навіть будемо підключати хлопців молодих, може, кого - то з 2006 - го року. Не як основного гравця, але будемо пробувати розвивати. Академія наша, школа наша працює, і традиції треба продовжувати. Все - таки випускаємо непоганих футболістів ».

Раніше стало відомо, що Красніков домовлявся з Мироном Маркевичем про те, що тренер повернеться в «Металіст».