Віцепрезидент ФК Маріуполь Андрій Санін прокоментував інформацію про сплату московським Локомотивом компенсації за виховання ексгравця Шахтаря Марка Мампассі. Його слова наводить «УФ».

Щодо грошей – навряд чи ми їх взагалі колись отримаємо. Ці покидьки пішли на принцип та бомбардують ФІФА та УАФ новими запитами, чи існує Маріуполь як субʼєкт футболу. Тому бан і отримали, бо усі терміни сплати порушили.

Цей клуб підпорядковується держкорпорації РЖД, де звісно уся верхівка - ФСБшники під прикриттям. Для них заплатити борги українському клубу з Маріуполя, це визнати що Маріуполь це українське місто, тобто рівнозначне політичній смерті. - сказав віцепрезидент Маріуполя.