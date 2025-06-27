Віцепрезидент ФК Маріуполь ставить під сумнів виплату компенсації від російського клубу
Локомотив програв справу Мампассі
21 хвилину тому
Віцепрезидент ФК Маріуполь Андрій Санін прокоментував інформацію про сплату московським Локомотивом компенсації за виховання ексгравця Шахтаря Марка Мампассі. Його слова наводить «УФ».
Щодо грошей – навряд чи ми їх взагалі колись отримаємо. Ці покидьки пішли на принцип та бомбардують ФІФА та УАФ новими запитами, чи існує Маріуполь як субʼєкт футболу. Тому бан і отримали, бо усі терміни сплати порушили.
Цей клуб підпорядковується держкорпорації РЖД, де звісно уся верхівка - ФСБшники під прикриттям. Для них заплатити борги українському клубу з Маріуполя, це визнати що Маріуполь це українське місто, тобто рівнозначне політичній смерті. - сказав віцепрезидент Маріуполя.
Мампассі є вихованцем Шахтаря і народився в Донецьку. У січні 2022 року він перейшов в московський Локомотив, змінивши своє громадянство з українського на російське. Зараз він знаходиться в оренді в бельгійському Кортрейку.
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