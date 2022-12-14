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Вівчаренко: «Ми добре грали і заслужили вийти на чемпіонат Європи»
Захисник молодіжної збірної України підсумував рік для команди Ротаня
14 грудня 12:39
Костянтин Вівчаренко / Фото - УАФ
Захисник молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко поділився думками про вихід на Євро-2023 і розповів, кого підтримує на чемпіонаті світу-2022.
- Позитивний підсумок цього року - вихід молодіжної збірної України на Євро-2023. Ви гідно та впевнено пройшли відбір, поступившись лише потужній команді Франції. Які цілі ставите перед собою у фінальній частині?
- Так, ми дуже добре грали, і, думаю, заслужили вийти на чемпіонат Європи. Звичайно, у фінальній частині хочеться пройти якомога далі.
- Чи дивишся чемпіонат світу та яку команду підтримуєш?
- Так, слідкую за чемпіонатом і вболіваю за збірну Аргентини. Сподіваюся, вона й стане переможцем.
Раніше півзахисник збірної України U-21 Георгій Судаков повідомив, що вінгер Михайло Мудрік дуже хоче допомогти команді на Євро-2023.
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