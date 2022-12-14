Вівчаренко: «Ми добре грали і заслужили вийти на чемпіонат Європи»

Костянтин Вівчаренко / Фото - УАФ

Захисник молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко поділився думками про вихід на Євро-2023 і розповів, кого підтримує на чемпіонаті світу-2022.

- Так, ми дуже добре грали, і, думаю, заслужили вийти на чемпіонат Європи. Звичайно, у фінальній частині хочеться пройти якомога далі.

- Чи дивишся чемпіонат світу та яку команду підтримуєш?

- Так, слідкую за чемпіонатом і вболіваю за збірну Аргентини. Сподіваюся, вона й стане переможцем.