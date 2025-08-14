У Києві на стадіоні «Темп» пройшов незабутній футбольний матч між Національною збірною ветеранів та 210-м окремим штурмовим полком. На поле команди вивели діти з ДЮСШ №26 столиці, створивши атмосферу справжнього спортивного свята.

Серед учасників – легенди українського футболу Євген Селезньов, Олександр Гладкий, Микола Іщенко, Олександр Лисенко, Едуард Цихмейструк, Андрій Полунін, Олег Шелаєв, Тарас Михалик, Геник Медведєв, В’ячеслав Свідерський, Віталій Самойлов, Юрій Клименко та воїни, які сьогодні боронять Україну на фронті.

Матч відбувся за підтримки Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. Організацію заходу допомогли забезпечити командир 210 ОШП Павло Куриленко та голова «Реабілітаційні сили України» Ігор Дубінін.

Особливу подяку організатори висловили олімпійській призерці Олені Говоровій, голові БФ «Україна понад усе» Євгенії Нерсесян та керуючій партнерці мережі «Євразія» Оксані Тихоненко – за постійну підтримку та допомогу в усіх заходах Української військової ліги.

Не забули й про засновника збірної ветеранів України Олега Собуцького, який, попри відсутність на грі, отримав найтепліші вітання від учасників.

Діти отримали подарунки від благодійного фонду «Україна понад усе», військові – футбольні м’ячі з автографами та сертифікати від «Євразії», а збірна ветеранів – бойовий прапор від 210 ОШП.

Цей день став прикладом того, як спорт здатний об’єднувати, підтримувати бойовий дух та зміцнювати віру в перемогу.