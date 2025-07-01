Влада Мессі в Інтер Маямі росте. Інформація зсередини клубу
Колишній партнер легендарного футболіста розповів про вплив аргентинця на рішення керівництва
близько 2 годин тому
Колишній захисник Інтер Маямі, Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов розкрив, який вплив має нападник Ліонель Мессі на управлінські рішення керівництва представника МЛС.
Думаю, що так [Мессі впливав на кадрові рішення]. Не конкретно з його позиції, але, я знаю, і батько його займається. Слухай, він прийшов – він отримав частку цього клубу і він теж, мабуть, бачить якесь майбутнє свого клубу по-своєму.
З того, що я знаю, помінялося все: від академії, від тренера по воротарях до менеджера головного клубу майже всі стали аргентинцями. Хтось мені казав, не знаю, наскільки це правда, що директор академії – це його найкращий друг.
Раніше Інтер Маямі з розгромом вилетів з Клубного чемпіонату світу-2025 від ПСЖ (0:4).